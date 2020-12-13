تركيا لليونان: انتهاكاتكم ضد طالبي اللجوء تتزايد يوميا

أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أنه "يوما بعد يوم تتزايد حالات المعاملة اللاإنسانية والتعذيب من قبل قوات خفر السواحل اليونانية بحق طالبي اللجوء، في بحر إيجه".

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، توجه صويلو إلى نظيره اليوناني نوتيس ميتاراكيس، قائلا: "يوما بعد يوم تتزايد حالات المعاملة اللاإنسانية والتعذيب لقوات خفر السواحل الخاصة بكم".

وأرفق التغريدة بمقطع فيديو، مضيفا: "شاهد قوات بلادك وهي تنخرط في أعمال غير إنسانية وعمليات ضد طالبي اللجوء تتواطأ فيها فرونتكس (الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل) ويتجاهلها الاتحاد الأوروبي".

ومن جهتها، أعلنت قيادة خفر السواحل التركية في بيان لها، أن قواتها أنقذت في 6 ديسمبر 17 طالب لجوء قبالة سواحل "رأس تك أغاتش" بولاية أيدن.

ولفتت إلى أن "عناصر خفر السواحل وجدوا طالبي اللجوء على متن قارب شبه غارق، بعد أن أجبرتهم القوات اليونانية على العودة إلى المياه الإقليمية التركية".