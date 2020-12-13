الإمارات وتايلاند توقعان اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة

وقعت حكومة دولة الإمارات وحكومة تايلاند إتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة بين البلدين، والتي يعفى بموجبها مواطني دولة الإمارات حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من تأشيرة الدخول إلى مملكة تايلاند، على أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد استكمال الإجراءات الدستورية لكلا البلدين.

جاء ذلك عقب اللقاء المشترك الذي عقد بين وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي خالد عبدالله بالهول، وسفير تايلاند المعين لدى الدولة ارافوت بو أبينيا؛ بحضور وكيل وزارة مساعد للشؤون الخدمات القنصلية فيصل عيسى لطفي.

وأكد بالهول، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، متانة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي أنشئت منذ 45 عامًا، قائلًا إن توقيع الاتفاقية يهدف إلى توثيق العلاقات الثنائية والصداقة القائمة بين البلدين وتطويرها، مشيدا بحجم التبادل التجاري بين البلدين وضرورة تطويره مؤسسيا؛ مما يشجع زيادة التبادلات السياحية والثقافية، ويؤدي إلى تعزيز الفرص الجديدة لإقامة الأعمال والتجارة والاستثمار.

وتتضمن الاتفاقية إعفاء من التأشيرة لمواطني الدولة حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة للدخول إلى الأراضي التايلاندية والخروج منها والمرور عبرها بدون تأشيرة بمدة بقاء لا تتجاوز التسعين 90 يوما من تاريخ الدخول.