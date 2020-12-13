وزير الصحة الأمريكي: بدء توزيع ملايين الجرعات من لقاح كورونا في الولايات المتحدة

أعلن وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار، اليوم الأحد، عن بدء توزيع اللقاح التجريبي ضد فيروس كورونا المستجد، المعتمد في الولايات المتحدة.



وقال الوزير الأمريكي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "بدأنا الآن في توزيع ملايين الجرعات من لقاح فيروس كورونا الأول الذي حصل على اعتماد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، في جميع أنحاء الولايات المتحدة"، مشيرا إلى وجود فريق مختص سيقوم بمراقبة وإيصال اللقاح، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وأجازت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية الاستخدام الطارئ للقاح الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، يوم الجمعة، بعد أن أصبحت بريطانيا أول دولة تبدأ في استخدام هذا اللقاح خارج التجارب السريرية في الأسبوع الماضي.



ومن المتوقع، أن يتم توزيع 300 مليون جرعة من اللقاح أولا، مع تخزين نفس الكمية منه، تمهيدا لإكمال تطعيم هؤلاء الذين سيتلقون اللقاح أولا.



ولم يتضح بعد ما هي الفئات التي سيتم تطعيمها بالدرجة الأولى، لكن من المرجح أن تعطى الأولوية للكوادر الطبية ونزلاء دور المسنين.