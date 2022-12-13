قال محمود السمري، محامي البلوجر هدير عاطف، إن بلال زوج هدير بدأ نشاطه الاستثماري من خلال صفحته منذ نحو 7 أو 8 أشهر، لافتًا إلى نشاطه يشمل الاستثمار العقاري والمضاربة في البورصة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الأشخاص بدأوا متابعة بلال على صفحته؛ لأنه زوج بلوجر مشهورة يتابعها 2.6 مليون متابع.



وأشار إلى أن «البعض وثق في بلال؛ لاعتقادهم بأن هدير لن تغامر باسمها وهي تعمل كعارضة أزياء»، موضحًا أن الزوج طلب من زوجته، تلقي مبالغ خاصة بعمله على حسابها الشخصي.



وتابع: «لو شخص يعيش مع شخص في كنفه وبيته، وقال له حسابي واقف وعاوز تتلقي مبلغًا خاصًا بعملي، هدير كأي زوجة مصرية مش هتسأل عاوز الحساب ليه أو تقول له أنت بتنصب على الناس، هي أنكرت في التحقيقات أن هذا الرجل يفعل نشاطًا مؤثم».



من جانبها، ذكرت الدكتورة نهى الجندي، محامية ضحايا البلوجر هدير عاطف، أن المحادثات المعروضة على النيابة العامة للاطلاع عليها، تضمنت مطالبة 6 ضحايا بنقودهم من هدير شخصيًا، قائلة إن البلوجر طالبتهم بالحصول على أموالهم من بلال.



ولفتت إلى أن الحوالات البنكية كافة باسم هدير عاطف السيد، متابعة: «هدير تعلم جيدا أن بلال عليه أحكام قضائية، وعندما سافرت لقضاء شهر العسل سافرت بمفردها لماذا لم تسأل عن السبب؟ كما أن بعض أقارب بلال أخبروني بأن عليه شبهات جنائية ومعرفة بناس تضارب في البورصة».



وأوضحت أنها في تصريحاتها القانونية، لم تتهم هدير باستغلال الناس بشكل واضح، كاشفة أن إحدى الضحايا قالت في التحقيقات، إن البلوجر التقتها بنفسها حتى توقع العقد معها.



واعترف المتهم الرابع في قضية بلوجر الأزياء هدير عاطف، بواقعة النصب على المواطنين، عقب ضبطه مختبأ في إحدى الشقق السكنية بالجيزة.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم الرابع طليق البلوجر، في الواقعة المتهمين فيها بالنصب على المواطنيين والاستيلاء على اموالهم.