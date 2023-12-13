أفاد مراسل فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأربعاء، بنتائج محاضر فرز اللجان الفرعية، باللجنة العامة بمحافظة الأقصر.

وجاءت النتيجة كالآتي:

اللجنة العامة قسم الأقصر

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 82 ألفًا 534 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 4652 صوتًا

عدد الأصوات للمرشح عبد السند يمامة: 2265 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 1425 صوتا.

مركز أرمنت الأقصر

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 65 ألفًا 963 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 7251 صوتًا

عدد الأصوات للمرشح عبد السند يمامة: 1463 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 1269 صوتا.

مركز إسنا الأقصر

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 177 ألفًا 482 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 4263 صوتًا

عدد الأصوات للمرشح عبد السند يمامة: 6539 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 1362 صوتا.

اللجنة العامة مركز الأقصر

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 57 ألفًا 858 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 4235 صوتًا

عدد الأصوات للمرشح عبد السند يمامة: 5655 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 1523 صوتا.

وأجريت الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وامتد التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت الهيئة الوطنية يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وانطلقت العملية تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

وتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».