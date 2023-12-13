البورصة تقفز بأكثر من 2,9%

عاودت البورصة القفز إلى الامام مرة أخرى، اليوم الأربعاء، وحققت مكاسب لأول مرة هذا الأسبوع، وقفز المؤشر الرئيسي بأكثر من 2,9%، ومقتربة مجددا من 25 ألف نقطة.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 2,92%، ووصل إلى مستوى 24773.9 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي قد سجل خسائر في جلسات عديدة خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة، هبطت به من القمة التاريخية التي اقتربت من تحقيق 26 ألف نقطة، ونزل ليقترب من النزول دون ال 24 ألف نقطة، في جلسة أمس الثلاثاء بهبوط نحو 0.6%.

وتجاوز المؤشر الرئيسي مجددا توقعات المحللين في جلسة واحدة والتي كانت تشير إلى الوصول إلى مستوى 24500 نقطة أولا حتى يتحرك بعد ذلك نحو 25 ألف نقطة.