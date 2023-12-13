أتلتيكو مدريد بالقوة الضاربة في مواجهة لاتسيو بدوري الأبطال

أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، التشكيل الذي سيخوض مواجهة لاتسيو الإيطالي مساء اليوم الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق أتلتيكو مدريد نظيره لاتسيو الإيطالي على ملعب ميتروبوليتانو، في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة اليوم كما يلي:

أوبلاك في حراسة المرمى

الدفاع: صموئيل لينو - هيرموسو - خيمينيز - سافيتش

خط الوسط: مولينا - نيجويز - فيتسل - دي بول

الهجوم: أنخيل كوريا - جريزمان