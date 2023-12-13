العاهل السعودي يصدر عدة أوامر ملكية بإعفاء أمراء ومسئولين وتعيين آخرين

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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، عدة أوامر ملكية أعفى بموجبها عددا من الأمراء والمسئولين من مناصبهم وعين آخرين بدلا منهم.

وقال الديوان الملكي السعودي في عدة بيانات منفردة، مساء اليوم الثلاثاء، إن الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمرا ملكيا يقضي بتعيين "الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشارا خاصًا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير".

كما أصدر العاهل السعودي أمرا ملكيا يقضي بتعيين "الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أميرا لمنطقة المدينة المنورة بمرتبة وزير".

ويُعفى الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة من منصبه، ويعين الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود نائبا لأمير منطقة مكة المكرمة بالمرتبة الممتازة.

وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا يقضي بـ "إعفاء الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية من منصبه، ويعين الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود نائبا لأمير المنطقة الشرقية بالمرتبة الممتازة".

كما صدرا أمر ملكي يقضي بتعيين "الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود نائبًا لأمير منطقة تبوك بالمرتبة الممتازة".

وصدر أمرا ملكي يقضي بتعيين "الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة عسير بالمرتبة الممتازة".

كما صدر أمرا ملكي أيضا يقضي بتعيين "الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود نائبا لأمير منطقة الجوف بالمرتبة الممتازة".

كما أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعفاء "الأمير منصور بن محمد بن سعد الثاني آل عبدالرحمن آل سعود محافظ حفر الباطن من منصبه، وتعيين الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن تركي بن فرحان آل سعود محافظا لحفر الباطن بالمرتبة الممتازة".

وصدر أمرا ملكي يقضي بتعيين "الدكتور هشام بن عبدالرحمن بن فالح الفالح مساعدا لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة"، وتعيين الدكتور خالد بن محمد بن عبدالله البتال وكيلا لوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة.

كما صدر أمرا ملكي يقضي بتعيين "خالد بن فريد بن عبدالرحمن حضراوي مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة".

وتم تعيبن المهندس خليل ابن إبراهيم ابن عبدالله بن سلمه نائبا لوزير الصناعة والثروة المعدنية لشئون الصناعة بالمرتبة الممتازة.

كما "يُعين الأستاذ مساعد بن عبدالعزيز بن عبدالله الداود أميناً للعاصمة المقدسة بالمرتبة الممتازة".

كما "يُعين الدكتور يوسف بن صياح بن نزال البيالي نائبا لرئيس الاستخبارات العامة لشئون الاستخبارات بالمرتبة الممتازة".

وصدر أمرا ملكي يقضي بتعيين "زهير بن محمد بن عبدالله الزومان مساعدا لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة".

ولم توضح الأوامر الملكية أسباب الإعفاءات.