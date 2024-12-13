برنامج الأغذية العالمي: تعرض قافلتين للمساعدات الإنسانية لهجوم إسرائيلي في غزة

ذكر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن قافلتين للمساعدات الإنسانية تابعتين للمنظمة الدولية تعرضتا لهجوم عنيف في غزة، مما جعل من المستحيل عمليا على الوكالات الإنسانية العمل دون تعريض الموظفين والمدنيين للخطر.

وأضاف البرنامج أمس الخميس أن قافلة مكونة من 70 شاحنة من معبر كرم أبو سالم كانت تنتظر أمس الأول الأربعاء أفرادا لتأمين الغذاء والمساعدات الأخرى، المتجهة إلى وسط غزة عندما وردت أنباء عن هجمات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة الإنسانية القريبة.

وقال البرنامج إن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 50 شخصا استشهدوا في الهجمات، بما في ذلك مدنيون وأفراد أمن محليون كان من المتوقع أن يضمنوا سلامة القافلة.

في حادث ثان، اقترب جنود إسرائيليون من قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي أثناء خروجها من معبر كيسوفيم إلى وسط غزة، وأطلقوا طلقات تحذيرية، وأجروا عمليات تفتيش أمنية مكثفة، واحتجزوا السائقين والموظفين مؤقتًا، بحسب الوكالة.

ويعاني قطاع غزة نقصا شديدا في الأغذية والأدوية جراء هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ شهر أكتوبر عام 2023.