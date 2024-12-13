 تقارير: إصابة مبابي بالحمى.. وريال مدريد يأمل في استعادته قبل إنتركونتيننتتال - بوابة الشروق
الجمعة 13 ديسمبر 2024 7:54 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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تقارير: إصابة مبابي بالحمى.. وريال مدريد يأمل في استعادته قبل إنتركونتيننتتال

محمد جلال
نشر في: الجمعة 13 ديسمبر 2024 - 7:45 م | آخر تحديث: الجمعة 13 ديسمبر 2024 - 7:45 م

كشفت تقارير صحفية مساء اليوم الجمعة، عن احتمالية غياب كيليان مبابي، لاعب الفريق الملكي، عن حفل ناديه ريال مدريد اليوم، بسبب إصابته بالحمى.

وأكدت أن ريال مدريد أقام اليوم اجتماع حفل عيد الميلاد السنوي، والذي حضره جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم برفقة أسرهم، بالإضافة لفريق كرة السلة، وبرئاسة فلورنتينو بيريز.

وأوضحت أن مبابي الذي سيغيب عن الفريق في مباراته المقبلة ضد رايو فاييكانو بسبب إصابة عضلية، لم يتمكن من حضور الحفل اليوم بسبب إصابته بالحمى.

وأشارت إلى أن ريال مدريد فضل بقاء مبابي في منزله، من أجل تحسن حالته، أملًا في لحاقه بمباراة نهائي كأس إنتركونتيننتال، التي سيلتقي فيها الفريق الملكي مع الفائز من لقاء الأهلي المصري وباتشوكا المكسيكي.


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