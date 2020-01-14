 ميركل تستقبل شفاينشتايجر وزوجته في ديوان المستشارية - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 يناير 2020 9:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟
النتـائـج تصويت

ميركل تستقبل شفاينشتايجر وزوجته في ديوان المستشارية

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 8:39 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 8:39 م
استقبلت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل لاعب المنتخب الألماني السابق باستيان شفاينشتايجر وزوجته، انا ايفانوفيتش، في ديوان المستشارية اليوم الثلاثاء.

وصرح متحدث باسم الحكومة الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بقوله:" أستطيع أن أؤكد أن انا ايفانوفيتش وباستيان شفاينشتايجر أجريا اليوم محادثة مع المستشارة بناء على دعوة منها".

ومن المنتظر أن يحضر شفاينشتايجر، الفائز مع منتخب بلاده بمونديال كأس العالم 2014، وزوجته الصربية المتصدرة السابقة للتصنيف العالمي لمحترفات التنس، ندوة في فعاليات أسبوع الموضة في العاصمة الألمانية برلين في وقت لاحق من مساء اليوم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك