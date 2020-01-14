ميركل تستقبل شفاينشتايجر وزوجته في ديوان المستشارية

استقبلت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل لاعب المنتخب الألماني السابق باستيان شفاينشتايجر وزوجته، انا ايفانوفيتش، في ديوان المستشارية اليوم الثلاثاء.



وصرح متحدث باسم الحكومة الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بقوله:" أستطيع أن أؤكد أن انا ايفانوفيتش وباستيان شفاينشتايجر أجريا اليوم محادثة مع المستشارة بناء على دعوة منها".



ومن المنتظر أن يحضر شفاينشتايجر، الفائز مع منتخب بلاده بمونديال كأس العالم 2014، وزوجته الصربية المتصدرة السابقة للتصنيف العالمي لمحترفات التنس، ندوة في فعاليات أسبوع الموضة في العاصمة الألمانية برلين في وقت لاحق من مساء اليوم.