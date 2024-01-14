خبير تايواني يرجح أن تسعى حكومة بلاده القادمة للاستثمار في التبادل مع ألمانيا

صرح خبير تايواني، بعد الفوز الانتخابي الذي حققه وليام لاي من الحزب التقدمي الديمقراطي في تايوان أمس السبت، بأنه يرجح أن تسعى الحكومة القادمة في بلاده للاستثمار في التبادل مع ألمانيا.

وقال الخبير تشن مينج تشي من جامعة تسينج هوا الوطنية بتايوان، اليوم الأحد، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الإدارة الجديدة ستحاول توطيد العلاقات وتحسينها مع دول أوروبية مهمة مثل ألمانيا.

وأوضح أنه يرى التبادل البرلماني أو العلاقات الاقتصادية بمثابة إمكانات محتملة لهذه العلاقات.

وقالت النائبة لين آي تشين بالحزب التقدمي الديمقراطي في تصريحات لـ(د.ب.أ)، إنه خلال زيارة لألمانيا في عام 2022 قام ساسة تايوانيون بتحديد المجالات التي يركز عليها كلا البلدين.

وأوضحت أنه يمكن لألمانيا وتايوان مواصلة التبادل مثلا في التعليم الرقمي أو حماية البيانات أو الذكاء الاصطناعي أو الطاقة أو المساواة بين الجنسين.

وأشار الخبير تشن مينج تشي، إلى الاستثمار المعلن عنه لشركة "تي إس إم سي" التايوانية المتخصصة في صناعة أشباه الموصلات في مدينة دريسدن بشرق ألمانيا.

وأوضح أن هذه الشركة التايوانية تصنع أجزاء مهمة للهواتف الذكية.

وقال: "أعتقد أن كلا البلدين سيتقاربان بشكل أكبر".