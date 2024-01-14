هولندا: اندلاع أعمال عنف بسبب اعتزام متطرفين حرق نسخة من القرآن في ارنهيم

قالت الشرطة الهولندية، إن احتجاجات عنيفة وقعت بسبب اعتزام متطرفين يمينيين حرق نسخة من القرآن بشكل علني في مدينة ارنهيم.

وكان ادوين واجنسفيلد، رئيس مجموعة بيجيدا اليمينية المتطرفة في هولندا، قد حاول أمس السبت حرق نسخة من القرآن في مدينة ارنهيم بوسط هولندا، قبل أن يمنعه متظاهرون مناهضون من القيام بذلك، وفقا لمسئولين.

وقالت الشرطة إن بعض المتظاهرين هاجموا عناصرها بألعاب نارية وحجارة عندما تدخلت الشرطة واعتقلت ثلاثة أشخاص. وشارك نحو 10 أفراد في مظاهرة حركة بيجيدا، حسبما قالت الشرطة.

وقال عمدة المدينة أحمد ماركوش، إن حرق القرآن لا يعد عملا غير قانوني في هولندا، وقد تم تسجيل الاحتجاج والسماح به بشكل مسبق.

وقال مركوش، لوكالة الأنباء الهولندية "ايه ان بي": "أفهم الحزن والمشاعر اللذين يثيرهما حرق كتاب مقدس.. ولكن العنف غير مقبول".

يذكر أن واجنسفيلد كان قد أدين من قبل بإهانة المسلمين، كما أثار حالة من الغضب في العديد من المناسبات بتمزيق القرآن، وهو ما قوبل بإدانة من تركيا وإيران وباكستان.

وكانت حركة بيجيدا المتطرفة قد تأسست في ألمانيا وهي اختصار للعبارة الألمانية "أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب".