الخارجية الأمريكية: تايوان تثبت قوة النظام الديمقراطي من خلال الانتخابات

هنأت الولايات المتحدة لاي تشينج تي، مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني، على فوزه في الانتخابات الرئاسية في تايوان.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان أمس السبت: "الولايات المتحدة تهنئ دكتور لاي تشينج تي على فوزه في الانتخابات الرئاسية في تايوان، كما نهنئ شعب تايوان على إظهاره قوة نظامهم الديمقراطي القوي والعملية الانتخابية مرة أخرى".

وأضافت الخارجية الأمريكية، أنها تتطلع إلى العمل مع "لاي" وقادة جميع الأحزاب لتعزيز "المصالح والقيم المشتركة"، وتعزيز العلاقة غير الرسمية طويلة الأمد بما يتماشى مع سياسة صين واحدة.

وفاز لاي، البالغ من العمر 64 عامًا، بنحو 40% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت في تايوان أمس السبت، ويؤيد حزب لاي استقلال تايوان الذي تعتبره بكين انفصاليا.

ومع ذلك، فقد الحزب الديمقراطي التقدمي الأغلبية المطلقة في البرلمان، الأمر الذي من المرجح أن يجعل الحكومة المستقبلية أكثر صعوبة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، عندما سئل عن تايوان، خلال اجتماع قصير مع الصحفيين في واشنطن أمس السبت، إنه لا يدعم استقلال تايوان.

وأكد بايدن، من خلال ذلك التصريح، موقف الإدارة الأمريكية الذي يدعم الحوار بين تايبيه وبكين، ويتوقع أن يتم حل الخلافات سلميا ودون إكراه.

وأوضح لاي، أنه لا يعتبر أنه من الضروري إعلان استقلال تايوان رسميا.

وتتمتع تايوان بحكومة منفصلة منذ عام 1949 وتطورت إلى ديمقراطية حديثة نابضة بالحياة.