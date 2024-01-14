طلاب تربية رياضية قناة السويس يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول

تابع الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان وسبل الراحة والأمان والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها.

جاء ذلك خلال تفقد مندور لجان كلية التربية الرياضية، حيث يؤدي امتحانات الفصل الدراسي الأول 1009 طلاب و744 طالبة بالمستويات الدراسية المختلفة.

أكد مندور وضع ضوابط وإجراءات لمواجهة موجات الطقس البارد طبقا للضوابط المقررة للوقاية منها التهوية ومراعاة التباعد من أجل سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات وترك فترات زمنية كافية بين اللجنة والأخرى؛ تيسيرا على الطلاب.

وأضاف مندور بتوفير عيادات داخل كل كلية للتعامل مع أي حالات عارضة بلجان الامتحانات وتشكيل لجنة عليا بإدارة الجامعة لمتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي، من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية.

من جهته أفاد الدكتور ماجد العزازى، عميد كلية التربية الرياضية، أن المستوى الأولى يؤدي به 603 طلاب بواقع 352 طالبا و251 طالبة، ويؤدي بالمستوى الثاني 422 طالبا بواقع 206 طلاب و216 طالبة، بينما يؤدي 288 طالب الامتحانات بالمستوى الثالث بواقع 209 طلاب و79 طالبة، والمستوى الرابع يؤدى الامتحانات 242 طالبا و198 طالبة، بإجمالي عدد ممتحنين بالمستوى الرابع 440 طالبا.

وتعقد الامتحانات في 14 كلية ومعهد بجامعة قناة السويس كلية التربية الرياضية، الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، كلية الألسن، كلية السياحة والفنادق، كلية التجارة، كلية التربية، كلية الهندسة، كلية الحاسبات والمعلومات، كلية التمريض، كلية العلوم، كلية الصيدلة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، كلية الزراعة، والمعهد الفني للتمريض.