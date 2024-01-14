محافظ الغربية يفتتح معرض «معا ضد الغلاء» بحي ثان طنطا

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة وكل الأجهزة التنفيذية، مستمرة في التوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.



يأتي ذلك تنفيذا للتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بخصوص المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق ومواجهة كل صور الغش التجاري والاحتكار خاصة في السلع الأساسية.



جاء ذلك خلال افتتاحه مساء اليوم لمعرض معا ضد الغلاء بالساحة الشعبية بحي ثان طنطا.



وتفقد محافظ الغربية، المعرض واطمأن على السلع التي يتم بيعها وأسعارها وجودتها، ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين.



كما استمع إلى عرض كامل حول أسعار جميع المنتجات بالمعارض مثل (المكرونة، والأرز، والسكر، وزيت الطعام، والدقيق، والعدس، والألبان، والجبن بمختلف أنواعها واللحوم والدواجن بأنواعها المختلفة، والبصل والخضراوات) التي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج، مشيدا بجودة السلع والمنتجات المعروضة، فضلا عن كتابة عرض الأسعار بشكل واضح وبطريقة مناسبة للمستهلك.



والتقى "رحمي"، بالمواطنين الوافدين على المعرض، واطمأن منهم على مستوى المعروضات من السلع ومناسبة الأسعار لهم، مشيدين بما تحتويه المعارض من سلع مخفضة، ووجهوا الشكر للدولة والمحافظ لحرصهم على توفير السلع بأنواعها بأسعار مخفضة عن المحال الأخرى.



وأشار محافظ الغربية، إلى أن محافظة الغربية اتخذت عددا من الإجراءات من أجل ضبط الأسعار في الأسواق وتوفيرها بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.



ولفت إلى أن المحافظة تضم عددا كبيرا من المنافذ المتنوعة ما بين ثابت ومتحرك تغطى نطاق مراكز وأحياء المحافظة؛ من أجل ضبط الأسعار في الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.



كما افتتحت المحافظة، عددا من المنافذ والمعارض الإضافية تحت شعار معا ضد الغلاء بمختلف قرى ومدن المحافظة، وضخت كميات كبيرة من المعروض للسلع الأساسية بتلك المعارض، والمنافذ لتوفير السلع الغذائية من اللحوم والخضروات والفاكهة، وغيرها للمواطنين بتخفيضات كبيرة.