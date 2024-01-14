كتائب القسام: استهداف قوة إسرائيلية راجلة وإيقاعها بين قتيل وجريح جنوب خانيونس

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قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، إن عناصرها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد، وأوقعوها بين قتيل وجريح جنوب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الأحد، أن عناصرها يقصفون الآن مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية من طراز «مقادمة M75»؛ رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

وفي وقت سابق، أشارت إلى أن عناصرها دكّوا تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

ولفتت إلى أن عناصرها دكّوا تجمعات قوات الاحتلال المتوغلة في مخيم البريج وسط قطاع غزة بقذائف الهاون.

وصرحت بأن عناصرها تمكنوا فجر اليوم، من استهداف دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة «الياسين 105»، والاشتباك مع قوة إسرائيلية خاصة بالأسلحة الرشاشة في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.