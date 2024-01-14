الزراعة: مشروع البتلو يستهدف تمويل صغار المربين بتكلفة 7 مليارات جنيه

قال الدكتور محمد القرش، مساعد وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة، إن مشروعات تحسين وتطوير سلالات رؤوس الماشية باستخدام نظم التلقيح الاصطناعي؛ ساهمت في مضاعفة إنتاجية اللحوم من 700 جرام إلى 1.5 كيلو جرام يوميا، والألبان من متوسط 8 كيلوات إلى 30 كيلو يوميا.

ونوه خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، إلى إحياء الدولة مشروع إنتاج اللحوم البتلو بتكلفة 7 مليار جنيه لتمويل صغار المربين، موضحا أن إجمالي تمويلات المشروع قبل 2014؛ لم تتجاوز 200 مليون جنيه.

وأشار إلى تشكيل الوزارة لجنة متابعة مستمرة لعمليات التمويل لشراء رؤوس الماشية؛ في إطار توجه الدولة نحو مضاعفة الإنتاج وتحسين دخل المربي، لافتا إلى انعكاس ذلك على توافر اللحوم وغيرها من السلع والمنتجات بالأسواق على الرغم من الأزمات العالمية.

ولفت إلى تجاوز حجم المساحة المنزرعة من محصول القمح 3.2 مليون فدان، موضحا أن الوزارة أتاحت كميات وفيرة من التقاوي المعتمدة تكفي لتغطية 100% من المساحة المخططة المستهدف زراعتها.

وأضاف أن استخدام التقاوي المعتمدة من شأنه أن يزيد متوسط إنتاجية فدان القمح ما يتراوح بين 2 إلى 3 إردب للفدان بإجمالي ربحية 5 آلاف جنيه.