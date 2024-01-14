إعلام حوثي: قصف أمريكي بريطاني يستهدف موقعا شمالي محافظة الحديدة

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أفادت قناة «المسيرة» اليمنية التابعة لجماعة الحوثي، مساء اليوم الأحد، باستهداف قصف أمريكي بريطاني لموقع جبل جدع بمديرية اللحية في محافظة الحُديدة.

ولفتت القناة، إلى أن «الطيران الحربي والتجسسي الأمريكي يحلق بشكل مكثف الآن في سماء المحافظة»، دون الإشارة إلى أي تفاصيل أخرى.

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر يوم الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة للحوثيين.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الضربات ضد الحوثيين استهدفت أجهزة رادار وبنى تحتية لمسيرات وصواريخ، مشيرا إلى أن «هذه العملية تستهدف تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين على تعريض البحّارة للخطر وتهديد التجارة الدولية».

بدوره، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن الضربات ضد الحوثيين في اليمن، كانت «محدودة وضرورية ومتناسبة».