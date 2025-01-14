 ستة شهداء في قصف الاحتلال مربعا سكنيا في مدينة غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ستة شهداء في قصف الاحتلال مربعا سكنيا في مدينة غزة

وفا
نشر في: الثلاثاء 14 يناير 2025 - 3:53 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يناير 2025 - 3:53 ص

استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الإثنين، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في مدينة غزة.

وأفاد مراسلو "وفا" باستشهاد 6 مواطنين وإصابة أكثر من ثلاثين آخرين، جراء قصف الاحتلال مربعا سكنيا لعائلة "أبو قينص" بمحيط مفترق الغفري في مدينة غزة.

واستشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مدارس "الأونروا" التي تؤوي نازحين في حي النصر غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية بارتفاع عدد الشهداء جراء غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 50 شهيدا.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في غزة، اكتظ بالجرحى مع تواصل غارات الاحتلال على المدينة، لافتة إلى أن عددا من الجرحى ينزفون في ساحة المستشفى والأطباء لا يستطيعون علاجهم نظرا للاكتظاظ.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 46,584 مواطنا، وإصابة 109,731 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم


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