رئيس البرلمان العربي يشيد بمبادرات السعودية في التعامل مع الأزمات بالمنطقة

أشاد محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بدور السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في تعزيز منظومة العمل العربي المشترك وتعزيز التضامن العربي.

وثمن رئيس البرلمان العربي المبادرات السبَّاقة التي تتبناها السعودية في التعامل مع الأزمات والتحديات التي تشهدها المنطقة العربية، مشيرًا في هذا السياق إلى استضافتها الاجتماعات الوزارية بشأن سوريا، بمشاركة عربية ودولية بارزة، وذلك في إطار سعي السعودية نحو دعم الأشقاء في سوريا على تحقيق الأمن والاستقرار وإعادة البناء والتنمية واستعادة دور سوريا ومكانتها في المنطقة.

كما أشاد بالمساعدات الإنسانية العاجلة التي تقدمها السعودية للشعب السوري.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي مع السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر مندوب السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وخلال اللقاء، أشاد اليماحي بمواقف السعودية تجاه القضية الفلسطينية، واستضافتها القمتين الاستثنائيتين العربية والإسلامية من أجل حشد الدعم الدولي لنصرة الشعب الفلسطيني ووقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها على مدار أكثر من عام وثلاثة أشهر.

كما أكد اليماحي، حرص البرلمان العربي على تعزيز العلاقات مع مجلس الشورى السعودي بشأن كل ما يخدم العمل العربي المشترك، مشيدًا بدور المجلس برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في دعم وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية العربية على كافة المستويات.

ومن جانبه، أكد السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر، على دعم السعودية الدائم للبرلمان العربي على كل المستويات، وحرصها على تعزيز دوره على نحو يخدم مصالح الشعب العربي ويدافع عن قضاياه.