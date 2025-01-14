بايدن يوقع أمرا تنفيذيا يهدف لتعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في أمريكا

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، على أمر تنفيذي طموح بشأن الذكاء الاصطناعي، يسعى من خلاله إلى ضمان إمكانية بناء البنية التحتية اللازمة لعمليات الذكاء الاصطناعي المتقدمة سريعا، وعلى نطاق واسع في الولايات المتحدة.

ويوجه الأمر التنفيذي الوكالات الاتحادية، بتسريع تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في مواقع الحكومة، بالتزامن مع فرض متطلبات وضمانات بالنسبة للذين ينفذون العمل في تلك المواقع.

كما يطلب الأمر من وكالات معينة إتاحة مواقع اتحادية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ومنشآت الطاقة النظيفة الجديدة.

وقال بايدن، في بيان، إن الذكاء الاصطناعي له تداعيات قوية على الأمن القومي وإمكانيات كبيرة لتحسين حياة الأمريكيين في حال تم تسخيره بصورة مسئولة، ابتداء من المساعدة في علاج الأمراض إلى الحفاظ على سلامة المجتمعات من خلال التخفيف من تأثيرات التغير المناخي.