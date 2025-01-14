 ثلاثة شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مدينة غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ثلاثة شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مدينة غزة

وفا
نشر في: الثلاثاء 14 يناير 2025 - 3:54 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يناير 2025 - 3:54 ص

استُشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب آخرون، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصف طائرات الاحتلال الحربية مدينة غزة.

وأفاد مراسلونا نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في حي الشيخ رضوان.

وأضافت المصادر ذاتها، أن شهيدين ارتقيا وأصيب آخرون في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في محيط منطقة اليرموك.

يذكر أن الاحتلال استهدف منذ صباح اليوم 5 تجمعات للمواطنين في أنحاء متفرقة من القطاع، ما خلّف عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 46,584 مواطنا، وإصابة 109,731 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.


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