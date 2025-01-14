مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية يناقش مع نظيره الأردني هدنة غزة ودعم الشعب الفلسطيني

التقى السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية مع نظيره السفير أمجد العضايلة سفير الأردن في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة، وذلك في مقر المندوبية الدائمة لدولة فلسطين بالقاهرة.

وتطرق السفيران إلى استمرار جرائم العدوان والإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني لليوم 466 على التوالي.

كما دار النقاش بين السفيرين حول ما يلوح بالأفق بخصوص الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة ووقف العدوان الإسرائيلي الواقع على الشعب الفلسطيني.

وعبر السفير العكلوك عن ضرورة تنفيذ القرارات العربية لإغاثة الشعب الفلسطيني إثر التدمير الإسرائيلي الممنهج واسع النطاق، والسعي لتحقيق تجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس.

كما تحدث السفير العكلوك عن ضرورة تنبه الدول العربية من التهديد الإسرائيلي للأمن القومي العربي من خلال الاحتلال والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي، والسيطرة على الموارد المائية والطبيعية، والأمن السيبراني والتفوق العسكري الإسرائيلي، والقدرات النووية الإسرائيلية، وغيرها من أوجه التهديد.

ومن جهته، عبر المندوب الدائم للأردن عن دعم بلاده الثابت للقضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وأكد على استعداد بلاده لتقديم كل ما يلزم من دعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وحضر اللقاء من مندوبية الدائمة فلسطين كلّ من المستشار أول تامر الطيب، ومن مندوبية الأردن المستشار أكرم الهياجنة.