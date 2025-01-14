تباينت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025.
• وجاءت الأسعار كالتالي:
ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين ليتراوح بين 70 إلى 74 جنيها للكيلو.
واستقر سعر البلطي الأسواني ليترواح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.
استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.
واستقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 100 إلى 160 جنيها للكيلو.
واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 100 إلى 550 جنيها للكيلو.
وزاد سعر كيلو سمك المكرونة السويسي 5جنيهات ليتراوح بين 70 إلى 130 جنيها.
تراجع سعر سمكة موسى 20 جنيها ليتراوح بين 200 إلى 330 جنيها للكيلو.
وانخفض سعر كيلو السبيط والكاليماري 30جنيها ليتراوح بين 200 إلى 300 جنيه.
واستقرت أسعار الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 150 جنيها للكيلو.
واستقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 180 إلى 300 جنيه.
وانخفض سعر كيلو الجمبري الجامبو 10 جنيهات ليتراوح بين 570 إلى 670 جنيها.
وتراجع سعر كيلو الجمبري الصغير 10جنيهات ليتراوح بين 170 إلى 350 جنيها.
وثبت سعر السمك بوري ليتراوح بين 125 إلى 185 جنيها.
واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.