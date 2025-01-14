الإسكندرية تحذر السائقين والمواطنين من القيادة خلال فترة تكون الشبورة الكثيفة غدا

شددت محافظة الإسكندرية، على ضرورة اتباع إرشادات القيادة خلال فترة الشبورة الكثيفة، بناءً على تنويه الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية؛ مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء وحتى بعد غد الخميس.

وأهابت محافظة الإسكندرية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كل التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

ودعت المحافظة، في بيانها، إلى اتباع إرشادات القيادة أثناء تكون الشبورة المائية وأهمها القيادة بهدوء تام، وعدم قيادة السيارة في حال انعدام الرؤية، وكذا إضاءة كشافات الشبورة المائية، وزيادة مسافات الأمان بين السيارة والسيارات الأخرى، واستعمال مساحات الزجاج باستمرار.

ونبهت المحافظة، بفتح زجاج السيارة قليلاً لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة، واستخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر السائقون الآخرون بوجود قائد السيارة على الطريق معهم.