رئيس كتيبة الإطفاء بولاية كاليفورنيا: شرارة واحدة يمكن أن تجدد الحرائق وتحدث تأثيرا مدمرا

قال رئيس كتيبة الإطفاء في ولاية كاليفورنيا ديفيد أكونا، إن هناك أجواء جوية متطرفة تضرب الولاية كما كان متوقعًا، في إشارة إلى تحذيرات سابقة بخصوص رياح قوية أثارت مخاوف من تجدد الحرائق الفتاكة التي تعرضت لها الولاية وتحديدًا في لوس أنجلوس.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج «مساء dmc» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء الثلاثاء، أن هناك الكثير من القلق في ظل وجود هبات كبيرة من الرياح تصل سرعتها إلى 100 ميل ساعة.

وأشار إلى أن نسبة الرطوبة قليلة جدًا، موضحًا أن مجرد شرارة واحدة تحدث سيكون لها تأثير كبير ومدمر، وستندلع نيران وحرائق جديدة، وربما تكون هذه النيران تشعل حرائق أخرى، وهو ما يمثل شاغلًا كبيرًا بالنسبة لهم.

وأوضح أنهم يحاولون بناء خطوط لاحتواء النيران وتبريد الأماكن منعًا لوجود أي شرارات أخرى، لافتًا إلى أنهم يحاولون دائمًا التعامل مع الموقف في ساعات المساء.

وأكّد أن نسبة الرطوبة الضعيفة وعدم وجود بخار ماء في الأجواء لا يساعدهم على السيطرة على الموقف، واصفًا جهودهم بأنها تمثل محاربة النار بالنار.

واستعد رجال الإطفاء في لوس أنجلوس الثلاثاء، لعودة ريح جافة شديدة قد تؤجج مجددا حريقي غابات هائلين أوديا بحياة 24 شخصا على الأقل وتسببا في تسوية أحياء بأكملها بالأرض واحتراق منطقة كبيرة.

وتتوقع خدمة الطقس الوطنية أن تشهد مناطق كبيرة من لوس انجليس ومقاطعة فينتورا زوابع تصل سرعة الريح فيها إلى ما بين 80 و110 كيلومترات في الساعة من اليوم الثلاثاء إلى غد الأربعاء مع اشتداد رياح سانتا آنا الخطيرة بعد هدوء نسبي لأيام قليلة.

وأثار تحذير باللون الأحمر أصدرته خدمة الطقس الوطنية والذي يشير إلى وضع شديد الخطورة مخاوف من احتمال اشتعال حرائق جديدة واستعار الحالية.