السيناريست محمد رجاء يعتذر عن عدم استكمال كتابة مسلسل ظلم المصطبة بعد تسليم 6 حلقات

أعلن السيناريست محمد رجاء اعتذاره عن استكمال كتابة حلقات مسلسل «ظلم المصطبة»، بعد تسليمه الحلقات الست الأولى من العمل، وذلك بسبب اختلاف وجهات النظر الفنية.

ونشر محمد رجاء اعتذار المخرج وائل فرج عن استكمال مسلسل «شهادة معاملة أطفال»، معلنًا هو الآخر اعتذاره، حيث كتب: «وأنا أعلن عن اعتذاري عن استكمال كتابة سيناريو وحوار مسلسل «ظلم المصطبة» بعد تسليم الحلقة السادسة بعد أن كتبت الحلقات من الأولى للسادسة، وذلك بسبب اختلاف وجهات النظر الفنية بعد العديد من المحاولات.. إلا إني فعلاً استمتعت بالعمل مع المخرج الكبير هاني خليفة شريكي في العديد من الأعمال السابقة.. وأتمنى كل التوفيق والنجاح لفريق العمل إن شاء الله».

مسلسل «ظلم المصطبة»، قصة أحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة، ومن بطولة إياد نصار، وفتحي عبدالوهاب، وريهام عبدالغفور، وبسمة، وأحمد عزمي، ودياب.

وأعلن قبل قليل المخرج وائل فرج اعتذاره عن استكمال العمل على مسلسل «شهادة معاملة أطفال»، والذي ينافس به الفنان محمد هنيدي في الموسم الرمضاني المقبل 2025، وذلك بسبب اختلاف وجهات النظر الفنية.

وكتب وائل فرج عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «أعلن عن اعتذاري عن استكمال إخراج مسلسلي "شهادة معاملة أطفال"، وبالرغم من اختلاف وجهات النظر الفنية.. إلا إني فعلاً استمتعت بالعمل مع الفنان محمد هنيدي اللي حبيته جدًا على المستوى الشخصي، وشركاء النجاح في المتحدة للخدمات الإعلامية اللي بتمنالهم كل التوفيق والنجاح إن شاء الله».

مسلسل «شهادة معاملة أطفال» من تأليف محمد سليمان عبدالملك، وبطولة محمد هنيدي، ونهى عابدين، ومحمود حافظ، وصبري فواز، وخالد أنور، وسما إبراهيم، ونهى صالح، ووليد فواز.