أجاب المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، عن سؤال ورد إليه بشأن التطرق لمسألة تسليم جثمان قائد حركة حماس السابق الشهيد يحيى السنوار، ضمن مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية بين الحركة وإسرائيل.

ورفض خلال إحاطته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، الخوض في تفاصيل الاتفاق، مطالبًا بـ«الابتعاد عن مثل هذه التفسيرات الجزئية التي من الممكن أن تكون مربكة»، بحسب تعبيره.

وأضاف: «نحن نتحدث اليوم عن صيغة اتفاق تم تسليمها للطرفين، هناك انخراط إيجابي في المفاوضات حتى هذه اللحظة وتذليل للعقبات أمام القضايا الرئيسية، ولا أعتقد أنه من المناسب حاليًا الخوض في هذه التفاصيل».

وتطرق بالحديث إلى موعد تنفيذ وقف إطلاق النار، موضحًا أنه مرتبط حصرًا بموعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

وأكد في الوقت نفسه، أن «وقف إطلاق النار سيبدأ خلال وقت قصير جدًا بعد الوصول إلى اتفاق، ولكنه لن ينفذ مباشرة بعد الإعلان عن الاتفاق».