رئيس الرقابة المالية يوجّه بصرف 100 ألف جنيه لكل متوفى في حادث سمالوط



تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وجه محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بصرف 100 ألف جنيه قيمة التعويض لكل متوفى في حادث الطريق الصحراوي الشرقي القديم بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، والذي أسفر عن حالات وفاة وإصابات أخرى، وفق بيان صادر عن الهيئة اليوم.

وأعرب فريد عن خالص تعازيه لأهالي وأسر المتوفين، سائلًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان ويربط على قلوبهم، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين.

ووجّه رئيس الهيئة العاملين في المجمعة بالعمل على سرعة البت في طلبات أهالي المتوفين والمصابين، وتقديم كافة أوجه الدعم لتسهيل استيفاء المستندات المطلوبة، لصرف مبالغ التأمين في أسرع وقت.

وتغطي وثيقة التأمين الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات، بحيث يتم سداد 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، بينما يتم تحديد تعويض الإصابة وفقًا لنسبة العجز التي يحددها القومسيون الطبي.

وأكد المسئولون بالمجمعة أنهم سيعملون على إنهاء الإجراءات وصرف مبالغ التأمين المحددة بالقانون في أسرع وقت، على أن تتم مباشرة إجراءات صرف التعويضات عبر المجمعة بعد استلام مستندات الحادث، ودراستها، والانتهاء من القيد والوصف القانوني من قبل النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

كما كلف رئيس الهيئة مسئولي المجمعة بمتابعة تطورات الحادث عن كثب والتعاون الكامل مع أهالي الضحايا والمصابين، وتسهيل كافة الإجراءات المتاحة لصرف التعويضات للمتضررين.

وشددت المجمعة على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة المرورية حفاظًا على الأرواح، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالسرعة المناسبة وفق الرؤية، وعدم الانشغال أثناء القيادة، والحفاظ على المسافة الآمنة بين المركبات، وإجراء الصيانة الدورية للسيارة والتأكد من صلاحية الإطارات والمكابح.