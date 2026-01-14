147 شاحنة مساعدات تغادر معبر رفح إلى كرم أبو سالم لدعم الجهات الفلسطينية الإغاثية

غادرت معبر رفح البري، اليوم الأربعاء، 147 شاحنة مساعدات في اتجاه معبر كرم أبو سالم للقيام بأعمال الفحص والتسليم للجهات الفلسطينية الإغاثية.

وقال مصدر مسئول عند معبر رفح البري، لـ"الشروق"، إن الشاحنات حملت أصنافًا متنوعة من المساعدات، منها السلال الغذائية والخيام والمواد الطبية والمواد البترولية والملابس الشتوية والأغطية، وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

ولفت المصدر، إلى أنه تم أمس الثلاثاء عبور 153 شاحنة منها: "30 شاحنة من منظمات الأمم المتحدة (UN)، و39 شاحنة مرسلة للمخيم المصري، و44 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، و28 شاحنة من دولة الإمارات، و3 شاحنات من دولة قطر، و6 شاحنات غاز".

كما أفاد المصدر، بأن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى أمس الثلاثاء بلغ 22.810 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة يُقدر بنحو 345 ألف طن تقريبًا، وأن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 763 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 225 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فقد تم منذ 7 أكتوبر 2023 إدخال 37.412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28.584 طن من الغاز، و60.345 طن سولار، و1.266 طن بنزين، وذلك في الفترة قبل توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.