قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة بالقناة منتظمة وتسير وفق المعدلات الطبيعية الخاصة بأعداد وحمولات السفن العابرة، ولم تتأثر بتداعيات ظهور فيروس كورونا بالصين.

وأضاف ربيع أن حركة الملاحة سجلت، الجمعة، رقم قياسي في أعداد وحمولات السفن العابرة والإيراد اليومى، بعبور 61 سفينة من الاتجاهين بحمولات قدرها 4.6 مليون طن، وإيراد يومي قدره 20 مليون دولار.

ووجه ربيع رسألة طمأنة أكد فيها حرص الهيئة على متابعة ودراسة المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بحركة التجارة العالمية وسوق النقل البحري والاقتصاديات العالمية، من خلال الوحدة الاقتصادية التابعة لها بما يمكن معه التعامل مع المتغيرات المختلفة على الوجه الأمثل.

وأشار إلى اتخاذ الهيئة لجميع التدابير الاحترازية والوقائية في التعامل مع الفيروس، والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة ومديريات الطب الوقائي لمكافحة ظهوره، وضمان سلامة العاملين خاصة من يتعاملون بصورة مباشرة مع السفن العابرة.

وأهاب بالمواطنين تحري الدقة فيما ينشر على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء الشائعات والحصول على المعلومات الصحيحة من خلال الموقع الرسمي للهيئة.