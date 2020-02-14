التحفظ على 17 طن لوبيا وعدس «مسوس» بمصنع غير مرخص في الإسكندرية

أمرت نيابة أول العامرية غرب الإسكندرية، أمس الخميس، بالتحفظ على 17 طن لوبيا، وعدس، داخل مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" غير صالحين للاستهلاك الآدمي، لاحتوائهم على حشرات حية وميتة، وطلبت سرعة استقدام تحريات المباحث حول الواقعة وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، تحت إشراف اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، من ضبط المصنع وبداخله المضبوطات، وذلك عقب ورود معلومات للشرطة، أكدتها تحريات المباحث، بقيادة اللواء شريف رؤوف، تفيد قيام مالك المصنع، الكائن في نطاق دائرة قسم شرطة أول العامرية؛ بتعبئة مواد غذائية بها تغير في خواصها الطبيعية، وإحتوائها على حشرات حية وميتة "سوس".

تم التحفظ على المضبوطات، وحجز مسئول المصنع، وتحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة أول العامرية، وتباشر النيابة العامة التحقيق.