عمرو دياب يشارك جمهوره صورة من كواليس إعلان عطره الخاص

شارك المطرب عمرو دياب جمهوره، صورة جديدة من كواليس تصوير إعلان العطر الخاص به، والذى تم تصويره فى دبى مع المخرج طارق العريان، على أنغام أغنية «وأنا معاك»، التي طرحها ضمن ألبومه الأخير «يا أنا يا لأ».

ونشر عمرو دياب على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، صورة من كواليس العمل وتضم المخرج طارق العريان والإعلامية إنجى كيوان التى ستظهر فى الإعلان، وزوجها، كما القائمين على العمل.

أغنية «وأنا معاك» من كلمات خالد تاج الدين، وألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقي، وديجيتال ماستر أمير محروس.





