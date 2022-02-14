حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة إيسترن كومباني

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أعلن حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، قائمة فريقه التي تخوض مباراة اليوم أمام نظيره إيسترن كومباني.

ويواجه الاتحاد نظيره إيسترن، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم (2021 -2022)، في تمام الساعة الثالثة عصرا اليوم.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عبدالمنصف ، أحمد يحيي.

خط الدفاع: عبد الله نصيب ، محمود شبانه ، صبرى رحيل ، محمد عبد السلام ، السيد سالم ، هشام صلاح.

خط الوسط: أحمد نبيل مانجا، مورو سليفى ، عبد الغنى محمد ، مروان عطيه ، كريم الديب ، أحمد عادل "ميسى" ، سعيدو سمبورى.

خط الهجوم: أحمد راشد ، إبراهيم حسن ، خالد الغندور، مابولولو ، بنجامين بوتينج.

ويدخل الاتحاد مباراة اليوم محتلًا الترتيب السابع بجدول الدوري المصري برصيد 12 نقطة، في المقابل يأتي إيسترن كومباني في المركز الأخير بالجدول بنقطة وحيدة