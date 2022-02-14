الكويت: إلغاء شرط إجراء فحص PCR للأشخاص مكتملي التحصين ضد كورونا قبل القدوم إلى البلاد

أعلن الناطق باسم الحكومة الكويتية عن إلغاء شرط إجراء فحص PCR للأشخاص مكتملي التحصين ضد فيروس كورونا قبل القدوم إلى البلاد وعند الوصول وكذلك الحجر المنزلي.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، مساء الاثنين، أشار إلى أنه اعتبارا من الأحد 20 فبراير 2022، سيتم إلغاء شرط إجراء فحص الـ(بي.سي.آر) للأشخاص غير مكتملي التحصين ضد (كورونا)، قبل القدوم إلى البلاد، وإلزامهم بالحجر المنزلي لمدة 7 أيام بعد الوصول مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص سلبي.

ولفت إلى إلزام غير المحصنين ضد فيروس (كورونا) بإجراء فحص (بي.سي.آر) سلبي قبل القبول على الرحلة ب72 ساعة، مع تطبيق الحجر المنزلي لمدة 7 أيام بعد الوصول، وإجراء فحص آخر في اليوم السابع يؤكد الخلو من الفيروس لإنهاء الحجر، اعتباراً من الأحد 20 فبراير.

وأوضح أنه اعتباراً من الأحد 13 مارس 2022 ستتم عودة نظام الدوام الرسمي المعتاد في كافة الجهات الحكومية، معلنًا السماح بإقامة المناسبات الاجتماعية بكافة أنواعها سواء كانت بالأماكن المغلقة أو المفتوحة مع الالتزام بالاشتراطات الصحية وإعادة عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية حضورياً، اعتباراً من الأحد 20 فبراير 2022.

وتابع أنه اعتباراً من الأحد 20 فبراير 2022، سيتم إلغاء شرط إجراء فحص الـ(بي.سي.آر) الأسبوعي للأطفال غير المحصنين ضد (كورونا) للفئة دون سن الـ16 عاما عند الحضور إلى المدارس.

وأضاف: «اعتباراً من الأحد 20 فبراير 2022، تكليف وزارة الأوقاف باتخاذ الإجراءات الكفيلة بعودة تقارب المصلين أثناء إقامة الصلاة في المساجد مع الحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية والمتمثلة في التطعيم ولبس الكمام وإحضار السجادة الخاصة بكل مصلي».

واستطرد: «اعتباراً من الأحد 20 فبراير 2022، السماح بدخول غير المحصنين إلى دور السينما والمسارح وقاعات الحفلات شرط إجراء فحص (بي.سي.آر) يؤكد الخلو من الفيروس قبل 72 ساعة على الأكثر ويستثنى الأطفال دون سن الـ16 عاماً، وإلغاء التباعد مع الالتزام بلبس الكمامة».