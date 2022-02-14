تذبذب أسعار النفط العالمية على خلفية الأزمة الأوكرانية

سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط تقلبات واضحة خلال تعاملات اليوم الاثنين في ظل التوترات الجيوسياسية بشأن أوكرانيا.



وجرى تداول عقود خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بسعر قريب من 93 دولار للبرميل وعقود خام برنت القياسي للنفط العالمي بنحو 94 دولار للبرميل، حيث تراجع الخامان بنحو دولارين لكل برميل مقارنة بالمستويات المرتفعة التي تم تسجيلها في وقت سابق من اليوم.



يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه سيقترح استمرار الاتصالات الدبلوماسية مع الدول الغربية بشأن التوتر في أوكرانيا وهو ما هدأ المخاوف من نشوب نزاع مسلح على الحدود الروسية الأوكرانية.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن روبن ريدي المحلل في شركة جلوبال إكس مانجمنت التي تدير أصولا بقيمة ملياري دولار القول "على الصعيد الجيوسياسي، يبدو أن التوترات بين أوكرانيا وروسيا تتراجع بعد التصعيد السريع خلال الأسبوع الماضي".



وأضاف أن سوق النفط العالمية ترى في ضوء التحركات الدبلوماسية الأخيرة تراجع احتمالات توقف إمدادات النفط الروسي إلى السوق نتيجة فرض عقوبات على روسيا إذا قامت بغزو أوكرانيا.



وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 11 سنتا إلى 21ر93 دولار للبرميل تسليم مارس المقبل، في تعاملات صباح اليوم بنيويورك. وكان سعر الخام قد ارتفع في وقت سابق من اليوم بنسبة 2% إلى 94ر94 دولار للبرميل وكان أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2014.



وفي تعاملات بورصة لندن تراجع سعر خام برنت بمقدار 20 سنتا إلى 24ر94 دولار للبرميل، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2% في وقت سابق من اليوم.