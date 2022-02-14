ريهام عيد الحكيم تبدع في أغنية «الحب جميل» ببرنامج واحد من الناس

أبدعت المطربة ريهام عبد الحكيم في أداء أغنية «الحب جميل» للراحلة ليلي مراد وقدمتها بصورة رائعة من خلال الاحساس رائع وأداء صوتي مميز.

وقالت، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج «واحد من الناس»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الأحد، إن ليلي مراد من أهم وأفضل المطربات في تاريخ مصر ولها اغاني رائعة وتتميز باحساس رائع.

الفنانة ريهام عبدالحكيم تعرف عليها الجمهور من خلال مسلسل «أم كلثوم» عام 1999، حيث لعبت في المسلسل شخصية «أم كلثوم» في صغرها، وأيضا شاركت بمسرحية «رابعة زهرة العاشقين» وجسدت شخصية رابعة العداوية وغنت على مسارح الأوبرا المصرية وهى في سن الثانية عشر، في رصيدها ألبومين وعدة أغانى منفردة.