الرئيس التركي يصل الإمارات ومحمد بن زايد في مقدمة مستقبليه

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أبوظبي، الاثنين، في زيارة دولة للإمارات تستمر يومين.



كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مقدمة مستقبلي أردوغان والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام).



وتأتي زيارة أردوغان للإمارات تلبية لدعوة من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.



وتعتزم تركيا والإمارات التوقيع خلال الزيارة على 12 اتفاقية تشمل مجالات الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والزراعة.



ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، من المخطط أن يحضر أردوغان وبن زايد مراسم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، بعد لقاء ثنائي وآخر على مستوى الوفود.



ومن شأن هذه الاتفاقيات تعزيز الأجواء الإيجابية في العلاقات التركية الإماراتية.



كان أردوغان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد قد وقعا خلال زيارة الأخير لتركيا في نوفمبر الماضي، سلسلة من اتفاقيات التعاون الاقتصادي اليوم الأربعاء بعد سنوات من التنافس الإقليمي بين الدولتين ذاتا الأغلبية المسلمة.



وأعلنت الإمارات في ذات الشهر عن تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا.



وذكرت (وام) الرسمية أن الصندوق سيركز على الاستثمارات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء.



تأتي زيارة أردوغان للإمارات فى ظل معاناة الاقتصاد التركى من مشاكل، حيث بلغ التضخم 69ر48% في يناير الماضي، وهو أعلى مستوى منذ ما يقرب من 20 عاما، بعد ارتفاع الأسعار الذي شمل فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي ورسوم الطرق في بداية هذا العام.



ودفع معدل التضخم المرتفع العديد من العاملين في تركيا إلى النزول إلى الشوارع للتظاهر ، حيث أنه يلغي فعليا الاستفادة من زيادة بنسبة 50% تقريبا في الحد الأدنى للأجور.



كما أنهت الليرة التركية العام الماضي بتراجع تزيد نسبته على 40% مقارنة بمستواها في العام السابق، في حين خسر مستثمرو السندات التركية حوالي 5% من قيمة استثماراتهم في 2021.