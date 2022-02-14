مقتل عشرات المسلحين من الحوثيين في تجدد المعارك بمحافظة مأرب وسط شرقي اليمن

لقي عشرات المسلحين من مليشيا الحوثي مصرعهم وأصيب آخرون، في تجدد للمعارك بين قوات الجيش اليمني والحوثيين غرب وجنوبي محافظة مأرب وسط شرقي اليمن.

ونقلت قناة اليمن الفضائية، اليوم الاثنين، عن مصادر عسكرية - لم تسمها - القول: إن "أكثر من أربعين عنصرا حوثيا قتلوا في الجبهتين الجنوبية والغربية لمأرب بالتزامن مع معارك تدور رحاها في جبهة صرواح غربي المحافظة، تمكنت خلالها قوات الجيش اليمني من تحقيق انتصارات ميدانية".

وأضافت المصادر أنه "في الجبهة الجنوبية حققت قوات الجيش انتصارات ميدانية شرق جبل البلق، ومحيط جبل الردهة باتجاه عقبة ملعا في الجبهة الجنوبية، وكبّدت مليشيا الحوثي خسائر فادحة".

وأوضحت أن "قوات العمالقة أحبطت هي الأخرى محاولات حوثية بالتسلل عبر سلاسل جبلية وأودية إلى أسفل عقبة ملعا من الناحية الجنوبية وكبّدت ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة".

وأشارت المصادر إلى أن "أكثر من عشرة مسلحين حوثيين قتلوا في كمين محكم نصبته قوات الجيش لمليشيا الحوثي في الجبهة الشمالية الغربية، لافتة إلى أن مدفعية الجيش استهدفت مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في الجبهة الجنوبية، فيما تم تدمير طقم حوثي محملا بالذخائر والأسلحة في ذات الجبهة.