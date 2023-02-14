رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الاساسية، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير.

كما حضر الاجتماع اللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عادل حامد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط، والمهندس أحمد محمود، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية، والمكتب الاستشاري المختص بمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة.

وأشار مدبولي، إلى المتابعة الدورية التي تُوليها الحكومة، للموقف التنفيذي للمشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ بما يسهم في سرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية التي يستفيد بها سكان هذه القرى.

ولفت السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة والمتضمنة لـ1477 قرية، ونسب تقدم الأعمال بتلك المشروعات، والموقف التنفيذي لأعمال المرافق في عدة قطاعات، التي من بينها: قطاع الصرف الصحي، وقطاع مياه الشرب، وكذا الموقف التنفيذي لأعمال المنشآت في عدة جهات من ضمنها المجمعات الحكومية، والمجمعات الزراعية، والمستشفيات، والوحدات الصحية، وكباري الري، ووحدات الإسعاف، ومراكز الشباب والرياضة، ووحدات التضامن الاجتماعي، وغيرها.

وأشار إلى أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى موقف مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومستهدفات أعمال وزارة الاتصالات في المرحلة الأولى من المبادرة، واستعراض الموقف التنفيذي لشبكة الألياف الضوئية لخدمة المباني السكنية والحكومية.

وتابع: "كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لمحطات المحمول، لإتاحة خدمات الاتصالات المحمولة بمستوى جودة قياسي بمختلف المناطق المأهولة بالسكان، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لنسب إنجاز الهيئة القومية للبريد وإتاحة الخدمات البريدية المتطورة والشاملة، وذلك في إطار العمل على سرعة الانتهاء من مختلف المشروعات التي تسهم في توفير مختلف الخدمات".