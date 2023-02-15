نقابة الصحفيين تنعى الكاتب الصحفي الكبير مرسي عطا الله

نعى ضياء رشوان نقيب الصحفيين ومجلس النقابة ببالغ الحزن والأسى فقيد الصحافة المصرية والعربية الكاتب الصحفي الكبير مرسي عطالله رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق الذي وافته المنية اليوم.

وقال رشوان، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، إن الفقيد الكبير كان مراسلا عسكريا في حرب أكتوبر المجيدة، ونقل خلال عمله مجريات الحرب من على الجبهة المصرية وأحداثها وكتب ملحمة الجنود المصريين البواسل.

كما أسس خلال مشواره الصحفي، الذي زاد عن نصف القرن جريدة "الأهرام المسائي"، حيث ترأس تحريرها فترة طويلة وتتلمذ على يده خلال تلك السنوات الطويلة عدد كبير من الصحفيين، وظل الفقيد حتى الساعات الأخيرة قبل رحيله كاتبا يوميا متميزا ومؤثرا في عموده بصحيفة الأهرام الغراء.

وأضاف: إذ ننعي الفقيد نتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرته الكريمة وإلى الزملاء في مؤسسة "الأهرام" وإلى محبيه وتلاميذه ومتابعيه في مصابهم ومصابنا الجلل، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وتلاميذه الصبر والسلوان.