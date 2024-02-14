أردوغان: عازمون على التنسيق والتعاون مع مصر في كل القضايا العالمية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن مباحثاته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تناولت الأوضاع في كل من: ليبيا والصومال والسودان.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء، أنهما أكدا الحرص على وحدة أراضي الدول الثلاثة وأمنها واستقرارها.



وأكد عزم بلاده على التنسيق والتعاون مع مصر في تباحث كل المسائل والقضايا العالمية، مختتمًا: «أجدد شكري الخالص للرئيس السيسي، وأتمنى أن تكون الزيارة وسيلة خير لبلدين ومنطقتنا والعالم برمته».



واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في قصر الاتحادية.



وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس التركي بقصر الاتحادية، حيث عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين، ثم استعرض الرئيسان حرس الشرف.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، في مقدمة مستقبلي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعقيلته أمينة أردوغان، بمطار القاهرة لدى وصولهما العاصمة.