أحمد المرسي عن وصول روايته للقائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية: انتصار للبحث التاريخي

أعرب الكاتب أحمد المرسي عن سعادته لوصول روايته "مقامرة على شرف الليدي ميتسي" الصادرة عن دار دوِّن للنشر والتوزيع، للقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية، في دورتها السابعة عشر، والتي أعلنها مجلس أمناء الجائزة ظهر اليوم في مؤتمر صحفي أقيم بهيئة الأدب والنشر والترجمة بالرياض.

أضاف "المرسي" في بيان نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: "بعد أكثر من ثلاث سنوات مضت على بداية كتابة هذه الرواية، في ظروف صعبة عشناها جميعًا في ظل جائحة كورونا، تلك الظروف جعلتنا نتساءل ونفكر في مفهوم الأمل والأمنيات غير محققة والحيوات المبتورة، ونبحث عن الأمان في وضعنا المأزوم".

وتفجرت هذه التساؤلات في ذهنه حادة ومؤرقة، وقد شاءت الأقدار أن يظهر ذلك من خلال رواية "مقامرة على شرف الليدي ميتسي" التي أخذت عامين من البحث والجهد المتواصل لتصدر في النهاية بشكلها.

وأشار المرسي، إلى امتنانه الكبير للتقدير الذي نالته الرواية سواء على مستوى القراء أو النقاد، وكذلك الدعم الذي لاقاه هذا الكاتب الشاب من أساتذته وكل من سبقوه على درب الكتابة.

ووجه "المرسي"، الشكر لإدارة الجائزة العالمية للرواية العربية ولجنة تحكيمها، على وعي الجائزة بأهمية البحث التاريخي والبناء النفسي في فن الرواية، وتشجيع هذا اللون الذي يحتاج إلى بحث مضن ومجهود طويل من التنقيب والدراسة.

كما وجه الشكر لإدارة دار دوّن للنشر والتوزيع وفريق النشر على التفاتهم للأعمال الجادة، والمراهنة على المواهب الشابة، ولاهتمامهم بشكل دقيق بكافة التفاصيل لخروج العمل في أفضل صورة له، متمنيا أن يكلل هذا الجهد بالفوز بالجائزة، مثمنًا ومقدرًا كثيرًا الوصول للقائمة القصيرة، والذي يعتبره فوزًا في حد ذاته.

في سياق متصل، قال أحمد مهنى مدير عام النشر وتطوير الأعمال بدار دوِّن إن وصول رواية "مقامرة على شرف الليدي ميتسي" للكاتب أحمد المرسي للقائمة القصيرة لجائزة البوكر يؤكد على ضرورة ضخ دماء جديدة للحياة الأدبية ويعكس وعي لجنة التحكيم بصورة أدبية رائعة ومختلفة من خلال رواية اهتمت بتفاصيل التاريخ المصري وملامح من الزمن المصري والشخصيات الأصيلة، مشيدا بهذا الوعي من قبل الجائزة.

كما وجه "مهنى" الشكر لفريق النشر في دار دوّن للنشر على وعيه وإدراكه بتفاصيل المشهد الأدبي في المنطقة العربية ودعمه ورعايته لموهبة أصيلة ومتجددة مثل أحمد المرسي، وعلى الحماس الشديد والمراهنة على المواهب الأدبية خاصة الأجيال الشابة والاتجاهات الرصينة في الأدب والرواية.

الجدير بالذكر أن أحمد المرسي، هو روائي وصحفي مصري، من مواليد 1992. حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة، قسم الإذاعة والتلفزيون، ويعمل صحفياً ومُعد برنامج في قناة دريم الفضائية، ومحرراً في شبكة روتانا، بالإضافة إلى عمله في عدد من الصحف المصرية والعربية، من بينها صحيفة "الوطن". صدر له ثلاث روايات: "ما تبقى من الشمس" (2020)، "مكتوب" (2021) و"مقامرة على شرف الليدي ميتسي" (2023). فازت الرواية الأولى بالمركز الثاني بجائزة ساويرس الثقافية عام 2021، فئة الكتّاب الشباب.