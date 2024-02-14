مدير الشبكة العربية للمنظمات الأهلية: منهجية التنمية المستدامة جوهرها الإنسان

قالت هدى البكر المدير التنفيذي للشبكة العربية للمنظمات الأهلية، إن منهجية التنمية المستدامة جوهرها الإنسان ويجب العمل على تطوير القيم والسلوكيات حتى يكون لدينا مهارات لتنفيذ المشروعات بأهداف التنمية المستدامة.

وأكدت البكر، خلال فاعليات منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة السادس بمكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أهمية دور المجتمع المدني في مواجهة التغيرات المناخية، موضحة أننا أطلقنا منصة للتعريف بخطورة التغير المناخي.

وقال الدكتور ناصر القحطاني المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية، إن مشروعات البرنامج تجاوزت 1600 مشروع بالتعاون مع الشركاء حيث إن كل مشروع لدينا به شريك، مؤكدا أهمية دور المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن المشكلة الأساسية التي قابلت عدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة هي التوطين والتنسيق، مؤكدا ضرورة توحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بين القطاع الخاص والحكومات والمجتمع المدني، موضحا أنه حقق إنجازات كبيرة وساهم مع منظمة اليونسيف في تحقيق إنجازات في الصحة والتعليم.

ومن جهته، قال الدكتور حسن الببلاوي الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية، إن المجلس العربي كان أول المؤسسات بعد أجفند حيث إن أجفند هي المؤسسة الأم التي انبثق عنها المجلس العربي للطفولة لدعم أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الأمير الراحل طلال بن عبدالعزيز كان داعما لوثيقة حقوق الطفل والمجلس له إضافات وإسهامات قوية وتغيير في المصطلحات بالوثيقة الرئيسية.

ولفت إلى الإطار الفكري للمجلس الذي يتمثل في تمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة إلى جانب تنمية الوعي وإيقاظ الذات فضلا عن عن تنمية القدرة والتمكين والمشاركة.

ونوه بأن الحرية في الشعوب التي لا تملك القدرات المعرفية عبثا لذلك لابد من توفير القدرات للطفل لمنحه حرية الاختيار، مؤكد أهمية إثارة الوعي لدى الأطفال ونجاح مشروع أطفال الشوارع في مصر.

ومن جهته، قال أحمد عبد الناظر استشاري ومنسق برامج بمركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر": "المركز الذي أسسه الأمير الراحل الأمير طلال بن عبد العزيز يسعى إلى المساهمة في بيئة عربية يتساوى فيها الرجال والنساء على مستوى الحقوق والممارسات، والتمكين الاجتماعي الاقتصادي والسياسي للمرأة العربية".