فرنسا تفرض عقوبات على 28 مستوطنا إسرائيليا بسبب العنف في الضفة الغربية

فرضت فرنسا عقوبات ضد مستوطنين إسرائيليين ارتكبوا أعمال عنف، حيث أعلنت وزارة الخارجية في باريس، اليوم الثلاثاء، أن لن يتم السماح لـ28 شخصا بدخول فرنسا.

وقالت الوزارة إن الأشخاص الذين تم فرض عقوبات عليهم هم متطرفون نفذوا هجمات عنيفة ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن فرنسا تعمل مع شركائها على المستوى الأوروبي، لفرض عقوبات على المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف.

وأدانت فرنسا العنف ووصفته بأنه غير مقبول وذكرت السلطات الإسرائيلية بمسؤوليتها بـأن تضع حد له وتقاضي مرتكبيه. وقالت إن المستوطنات غير قانونية ويجب أن تتوقف.

وقالت إن توسيع المستوطنات الإسرائيلية يشكل عقبة أمام إقامة دولة فلسطينية، على الرغم من أن هذا هو الحل الوحيد للإسرائيليين والفلسطينيين لكى يعيشوا جنبا إلى جنب في سلام وأمن.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا أيضا قد فرضتا مؤخرا عقوبات ضد مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية.