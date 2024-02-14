 لطفي لبيب يخطف قلوب الحضور في ختام مهرجان الأقصر السينمائي: التكريم سيمنحني دافعا لمستقبلي - بوابة الشروق
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لطفي لبيب يخطف قلوب الحضور في ختام مهرجان الأقصر السينمائي: التكريم سيمنحني دافعا لمستقبلي


نشر في: الأربعاء 14 فبراير 2024 - 5:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 فبراير 2024 - 5:52 م

خطف الفنان لطفي لبيب قلوب الحضور في ختام الدورة ١٣ من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والذي بدأ منذ قليل في أحد فنادق نيل الأقصر.

وحرص لطفي لبيب على الصعود للمسرح واستلام تكريمه بنفسه، وداعب الحضور قائلاً : هذا التكريم سيمنحني دافعا لمستقبلي.

وكان المهرجان قد أقام احتفالية لنجوم افلام خيري بشارة بمناسبة إطلاق اسمه على الدورة 13، حيث تم تكريم الفنانتين: تيسير فهمي، وسحر رامي، والفنان أحمد عبد العزيز، إضافة إلى القدير لطفي لبيب.

وكذلك تكريم اسمي سامي العدل وتسلمها عنه المنتج محمد العدل، وحسين الإمام وتسلمتها الفنانة سحر رامي.

وواصل المخرج خيري بشارة مشاغبته، حيث صعد المسرح واضعا منديل على راسه، وقال إنه أصيب أمس بضربة شمس، وتدخل المخرج خالد الحجر وأعطاه غطاء الرأس الخاص به.

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