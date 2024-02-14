قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الأربعاء، حالة من عدم الاستقرار في الطقس وتقلبات جوية؛ نتيجة التأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ومنخفض على سطح البحر المتوسط.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد»، المذاع عبر فضائية «TeN»، صباح الأربعاء، أن العظمى على القاهرة الكبرى تنخفض بمعدل يتراوح ما بين درجتين إلى 3، منوهة أن «نشاط الرياح يساعد على الشعور بالمزيد من الانخفاض من الحرارة، كما أنه مثير للرمال والأتربة».

ونوهت بأن «محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تشهد فرص أمطار متوسطة ورعدية»، لافتة إلى أن السواحل الشمالية الشرقية تشهد فرص أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة، وقد تصل ضعيفة إلى المناطق الداخلية؛ القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد وجنوب الوجه البحري.

وحذرت من أن الخميس المقبل، ذروة التقلبات الجوية، قائلة إن المواطنين سيشعرون بمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، فضلًا عن أن كميات الأمطار تزداد في معظم المحافظات.

وناشدت المواطنين ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم، خاصة خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، والقيادة بهدوء تام على الطرق، ناصحة مرضى الجيوب الأنفية والحساسية الصدرية بارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل.