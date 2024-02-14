تراجع سعر الذهب العالمي مع ارتفاع الدولار

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تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب بشدة في تعاملات اليوم الثلاثاء في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار بعد ارتفاع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات مما يقلص التوقعات ببدء خفض أسعار الفائدة الأمريكية في وقت قريب.

ويشير مؤشر فيد ووتش تول التابع لشركة سي.إم.إي جروب إلى أن فرص خفض سعر الفائدة الأمريكية بمقدار ربع نقطة مئوية خلال مارس المقبل تبلغ 5ر8% في حين تزيد فرصة خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في مايو المقبل 3ر35%.

وفي سوق الصرف ارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى بنسبة 7ر0% إلى 88ر104 نقطة.

وتراجع سعر المعدن الأصفر اليوم بمقدار 80ر25 دولارا إلى 20ر2007 دولارا للأوقية تسليم نيسان/أبريل المقبل.

كما تراجع سعر الفضة بمقدار 613ر0 دولارا إلى 154ر22 دولارا للأوقية تسليم مارس المقبل، وتراجع سعر النحاس بمقدار 0130ر0 دولارا إلى 7110ر3 دولارا للرطل تسليم مارس المقبل.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية ارتفعت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات مما يبدد الآمال في استمرار تراجع معدل التضخم وتمهيد الطريق أمام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي لبدء تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية.

وبلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة خلال يناير الماضي 4ر0% شهريا، و9ر3% سنويا وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين.

وبلغ معدل التضخم العام الشهر الماضي 3ر0% شهريا و1ر3% سنويا.