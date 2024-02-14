8 غارات أمريكية بريطانية على محافظة الحديدة غربي اليمن

أعلنت جماعة الحوثيين، اليوم الأربعاء، تنفيذ الولايات المتحدة وبريطانيا 8 غارات على محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن.

وذكرت الجماعة في بيانات مقتضبة عبر تلجرام، أن "العدوان الأمريكي البريطاني شن 8 غارات على محافظة الحديدة، بينها 3 غارات استهدفت منطقة الجبانة".

وأضافت أن "3 غارات أخرى استهدفت منطقة رأس عيسى، إضافة إلى غارتين على منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه في المحافظة ذاتها".ولم تتطرق الجماعة إلى وجود خسائر بشرية أو مادية بخصوص هذه الغارات.

ومنذ 12 يناير الماضي تواصل الولايات المتحدة وبريطانيا بدعم دولي، شن غارات على مواقع للحوثيين، ردا على هجمات تشنها الجماعة اليمنية المتحالفة مع إيران، على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وبدأت هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر في 19 نوفمبر الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، ولذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

ووسعت الجماعة عملياتها لتشمل استهداف السفن الأمريكية والبريطانية، بعد أن كان الأمر مقتصرا على السفن المرتبطة بإسرائيل.